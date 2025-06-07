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Hem kaza yaptılar hem de saldırdılar: Trafikte akılalmaz vandallık

Hatay'da yaşanan trafik kazası sonrası bir grup, çarpıştıkları araca saldırarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattılar.

Kaynak: İHA
Hem kaza yaptılar hem de saldırdılar: Trafikte akılalmaz vandallık - Resim: 1

Kaza, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Karşı yönden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup, kaza yaptıkları araca saldırdılar. 

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Hem kaza yaptılar hem de saldırdılar: Trafikte akılalmaz vandallık - Resim: 2

İçerisinde insanların bulunduğu araca saldıran ve üzerine çıkan şahısların yaşattıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Hem kaza yaptılar hem de saldırdılar: Trafikte akılalmaz vandallık - Resim: 3

Araçlarına saldırılan bir şahsın yardım çağrısı dikkat çekerken, yaşananlarsa görenleri hayrete düşürdü.

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Hem kaza yaptılar hem de saldırdılar: Trafikte akılalmaz vandallık - Resim: 4
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