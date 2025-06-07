Hem kaza yaptılar hem de saldırdılar: Trafikte akılalmaz vandallık

Kaza, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Karşı yönden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup, kaza yaptıkları araca saldırdılar.