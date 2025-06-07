Hem kaza yaptılar hem de saldırdılar: Trafikte akılalmaz vandallık
Hatay'da yaşanan trafik kazası sonrası bir grup, çarpıştıkları araca saldırarak vatandaşlara korku dolu anlar yaşattılar.
Kaynak: İHA
Kaza, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde yaşandı. Karşı yönden gelen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası çileden çıkan araç içerisindeki bir grup, kaza yaptıkları araca saldırdılar.
1 / 4
İçerisinde insanların bulunduğu araca saldıran ve üzerine çıkan şahısların yaşattıkları korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
2 / 4
Araçlarına saldırılan bir şahsın yardım çağrısı dikkat çekerken, yaşananlarsa görenleri hayrete düşürdü.
3 / 4
4 / 4