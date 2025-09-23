Hem kıyıda, hem de açıkta... Mavi vatanda yaşam onlara emanet!
Türkiye'nin denizlerle çevrili coğrafyasında, deniz ambulansları kritik bir sağlık hizmeti sunarak her yıl yüzlerce insanın hayatını kurtarıyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan deniz ambulansları, hem kıyılarda hem de adalarda kesintisiz hizmet veriyor.
Deniz ambulanslarının en yoğun görev yaptığı noktalardan biri İstanbul'un Adalar ilçesi. Tatil dönemlerinde nüfusun katlanarak arttığı Adalar'da, dört kara ambulansı ve iki deniz ambulansıyla 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sağlanıyor.
Büyükada ve Kınalıada'da konuşlanan deniz ambulansları, acil durumlara dakikalar içinde müdahale edebilecek tam donanıma sahip.
Türkiye'deki deniz ambulansı sisteminin önemine değinen Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, "Deniz ambulanslarımız 2007 yılından itibaren hizmet vermeye başladı ve 2012'den bu yana Genel Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda görev yapıyor. İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Muğla olmak üzere dört ilimizde toplam yedi deniz ambulansımız konuşlu durumda. Bu ambulanslarda yaklaşık 60 sağlık personelimiz görev yapıyor. Olayın niteliğine ve büyüklüğüne göre ekip ve personel sayısı gerektiğinde artırılabiliyor. Deniz ambulanslarında görev yapan personelimize, kara ambulanslarında olduğu gibi zorunlu modül ve hizmet içi eğitimlerin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda 'tıbbi acil tahliye' eğitimleri de veriyoruz. Günlük ortalama 10 vakaya müdahale ediyoruz, yaz aylarında bu rakam 15'e kadar çıkıyor. Gerektiğinde ambulans ve personel sayımızı da artırarak vatandaşlarımıza en hızlı ve güvenli sağlık hizmetini sunuyoruz" dedi.
Yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle nüfusu artan Adalar'da, deniz trafiği de kazalara zemin hazırlayabiliyor. Özellikle tekne çarpışmaları, boğulma vakaları ve deniz üzerindeki yaralanmalar, deniz ambulanslarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Çınar, yaz sezonunda vaka artışı nedeniyle hem ambulans sayısının hem de görevli personelin artırıldığını belirterek, "Her türlü senaryoya karşı hazır bekliyoruz. Gerektiğinde ambulanslarımızı ve ekip sayımızı hızlıca güçlendiriyoruz" dedi.