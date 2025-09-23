Hem kıyıda, hem de açıkta... Mavi vatanda yaşam onlara emanet!

Türkiye'deki deniz ambulansı sisteminin önemine değinen Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, "Deniz ambulanslarımız 2007 yılından itibaren hizmet vermeye başladı ve 2012'den bu yana Genel Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda görev yapıyor. İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Muğla olmak üzere dört ilimizde toplam yedi deniz ambulansımız konuşlu durumda. Bu ambulanslarda yaklaşık 60 sağlık personelimiz görev yapıyor. Olayın niteliğine ve büyüklüğüne göre ekip ve personel sayısı gerektiğinde artırılabiliyor. Deniz ambulanslarında görev yapan personelimize, kara ambulanslarında olduğu gibi zorunlu modül ve hizmet içi eğitimlerin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda 'tıbbi acil tahliye' eğitimleri de veriyoruz. Günlük ortalama 10 vakaya müdahale ediyoruz, yaz aylarında bu rakam 15'e kadar çıkıyor. Gerektiğinde ambulans ve personel sayımızı da artırarak vatandaşlarımıza en hızlı ve güvenli sağlık hizmetini sunuyoruz" dedi.