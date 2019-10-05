  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Ekim 2019 14:25

Hemşirenin şeytani planı ! Yaşlı hastalarını böyle kullanmış

Galler'de bakıcılık yapan bir hemşirenin, demans hastası yaşlı hastalarının banka bilgilerini çalarak alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

Hemşirenin şeytani planı ! Yaşlı hastalarını böyle kullanmış

Galler'de Ulusal Sağlık Servisi hemşiresi olan moda ve lüks meraklısı Stacey Banfield, bakmakla yükümlü olduğu demans hastalarının zayıflığından faydalanarak banka bilgilerini ele geçirdi.

1/ 5
Hemşirenin şeytani planı ! Yaşlı hastalarını böyle kullanmış

Tüm bilgileri evine gittiğinde tek tek deneyen çılgın hemşire, savunmasız hastaların hesaplarını tek tek boşaltmaya başladı. Banfield, çaldığı tüm parayı lüks kıyafetler satan mağazalarda harcadı.

2/ 5
Hemşirenin şeytani planı ! Yaşlı hastalarını böyle kullanmış

Hastanede tedavi gören iki yaşlı hastanın yakınları demans rahatsızlığı bulunan yakınlarının zaman zaman farklı ifadeler kullanarak hemşireden bahsetmesinden şüphelenerek olayı araştırmaya başladı.

3/ 5
Hemşirenin şeytani planı ! Yaşlı hastalarını böyle kullanmış

Şeytanın aklına gelmeyecek bu planı yapan hemşireye 1 yıl hapis cezası verildi ve 18 ay meslekten men edildi.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM