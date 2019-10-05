Hemşirenin şeytani planı ! Yaşlı hastalarını böyle kullanmış
Galler'de bakıcılık yapan bir hemşirenin, demans hastası yaşlı hastalarının banka bilgilerini çalarak alışveriş yaptığı ortaya çıktı.
Galler'de Ulusal Sağlık Servisi hemşiresi olan moda ve lüks meraklısı Stacey Banfield, bakmakla yükümlü olduğu demans hastalarının zayıflığından faydalanarak banka bilgilerini ele geçirdi.
Tüm bilgileri evine gittiğinde tek tek deneyen çılgın hemşire, savunmasız hastaların hesaplarını tek tek boşaltmaya başladı. Banfield, çaldığı tüm parayı lüks kıyafetler satan mağazalarda harcadı.
Hastanede tedavi gören iki yaşlı hastanın yakınları demans rahatsızlığı bulunan yakınlarının zaman zaman farklı ifadeler kullanarak hemşireden bahsetmesinden şüphelenerek olayı araştırmaya başladı.