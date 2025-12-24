  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hemzemin geçitte feci kaza: 1 ölü

Hemzemin geçitte feci kaza: 1 ölü

Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte kamyona çarptığı kazada şoför A.Ç. (34), hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Hemzemin geçitte feci kaza: 1 ölü - Resim: 1

Kaza, dün Kümbetli köyü mevkisindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Seyir halindeki yük treni, hemzemin geçitte A.Ç. yönetimindeki taş yüklü kamyona çarptı. 

1 / 4
Hemzemin geçitte feci kaza: 1 ölü - Resim: 2

Kazada A.Ç., olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cansız beden otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 / 4
Hemzemin geçitte feci kaza: 1 ölü - Resim: 3

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

3 / 4
Hemzemin geçitte feci kaza: 1 ölü - Resim: 4
4 / 4