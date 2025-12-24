Hemzemin geçitte feci kaza: 1 ölü
Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte kamyona çarptığı kazada şoför A.Ç. (34), hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Kaza, dün Kümbetli köyü mevkisindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Seyir halindeki yük treni, hemzemin geçitte A.Ç. yönetimindeki taş yüklü kamyona çarptı.
Kazada A.Ç., olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cansız beden otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
