Henüz 17 yaşındaydı... Okul bahçesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Öte yandan, Fatih G.’nin geçtiğimiz gün akşam saatlerinde babasına ait av tüfeğini alarak evden ayrıldığı ve bir daha dönmediği öğrenildi. Gece saatlerinde oğullarını arayan ailenin okulun kapalı olması nedeniyle okula bakmadığı ve sabah saatlerinde acı haberi aldığı öğrenildi.