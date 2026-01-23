  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Henüz 17 yaşındaydı... Okul bahçesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Henüz 17 yaşındaydı... Okul bahçesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Hatay'da 17 yaşındaki bir çocuk, okul bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Çocuğun akşam saatlerinde babasına ait tüfekle evden ayrıldığı ve bir daha dönmediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Henüz 17 yaşındaydı... Okul bahçesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 1

Olay, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulunun bahçesinde yaşandı. Okulun bahçesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, 17 yaşındaki Fatih G.’yi av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde bankta buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatih G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

1 / 4
Henüz 17 yaşındaydı... Okul bahçesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 2

Öte yandan, Fatih G.’nin geçtiğimiz gün akşam saatlerinde babasına ait av tüfeğini alarak evden ayrıldığı ve bir daha dönmediği öğrenildi. Gece saatlerinde oğullarını arayan ailenin okulun kapalı olması nedeniyle okula bakmadığı ve sabah saatlerinde acı haberi aldığı öğrenildi.

2 / 4
Henüz 17 yaşındaydı... Okul bahçesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 3

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

3 / 4
Henüz 17 yaşındaydı... Okul bahçesinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 4
4 / 4