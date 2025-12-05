Hepsi 15 bin TL'nin altında... Türkiye’de kiraların en düşük olduğu 15 il belli oldu
Türkiye'de gelir adaletsizliği, asgari ücretin özel sektörde standart ücret gibi uygulanması, yüksek enflasyon ile birleşip fahiş fiyat krizinden barınma krizine dönüşen konut kiraları ev sahibi olmayan vatandaşların belini bükerken Türkiye'de konut kiralarının 15 bin TL'nin altında olduğu sadece 15 ilimiz kaldı...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye'de gelirler enflasyon karşısında düşerken aralıksız yükselen enflasyon ve konut kiraları ev sahibi olmayan vatandaşların kabusu olmaya devam ediyor.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından hazırlanan bir raporda 81 ilin olduğu Türkiye'de kirası 15 bin TL ve altında olan sadece 15 ilin kaldığını gözler önüne serdi.
İGD'nin Kasım 2025 raporuna göre Türkiye genelinde medyan kira bedeli 22 bin TL olarak hesaplanırken bu medyan kira bedelinin mevcut asgari ücretle aynı çıkması yaşanan ekonomik dar boğazı bir kez daha gözler önüne sedi.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise 81 illik Türkiye'de sadece 15 ilimiz "konut kiralarının 15 bin TL ve altında olduğu iller" listesine girebildi...
