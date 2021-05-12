Hepsi birbirinden lezzetli: Bayramda sofranızı şenlendirecek yöresel tatlılar
Tam kapanma gölgesinde geçecek olan Ramazan bayramı için sofralarınızı şenlendirecek yöresel tatlıları sizin için derledik...
Her yöreye göre değişen damak tadlarıyla birlikte sofralardan eksilmeyen tatlılar, yapan kişiler kadar misafirlerini de mutlu edebiliyor.
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Bayramlarda tatlı yeme kültürünün sünnet olması nedeni de göz önünde bulundurularak özellikle Ramazan Bayramı'nda sofralardan tatlı eksilmiyor.
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Sizler için hazırlanan tatlı listesine göz gezdirerek bu bayramda hangi lezzeti tatmak isteyeceğinize dair fikir edinebilirsiniz.
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