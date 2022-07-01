Hepsi değişti! SGK primi, brüt asgari ücret, işsizlik primi... İşte asgari ücret hesap tablosu

Milyonların beklediği Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yeni zam miktarı belli oldu. Yeni asgari ücret 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapıldı.