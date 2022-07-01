Hepsi değişti! SGK primi, brüt asgari ücret, işsizlik primi... İşte asgari ücret hesap tablosu
Milyonların beklediği Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yeni zam miktarı belli oldu. Zamla birlikte birçok kalem değişti. İşte asgari ücret hesaplama tablosu...
Milyonların beklediği Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yeni zam miktarı belli oldu. Yeni asgari ücret 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapıldı.
TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET
Yapılan 2 toplantı sonucunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararını bir kez daha oy birliği ile alındı.
1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.
Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık % 30 oranında artış yapıldı. 2021 yılına göre ise net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95 oldu.