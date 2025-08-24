  1. Anasayfa
  4. Hepsi el emeği, hepsi göz nuru... Ceviz kabuklarının içine sığdırdıklarına inanamayacaksınız!

Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşen Süleyman Yücel ceviz kabuklarını süs eşyasına dönüştürüyor. Yücel, ceviz kabuklarından hayvan figürlerinden çeşitli taşıt aletlerine kadar 110 farklı obje ortaya çıkarıyor.

Kaynak: DHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olduktan sonra bir süre oto kaporta işiyle uğraşan Yücel, geçirdiği KOAH hastalığı nedeniyle iş hayatına nokta koydu.

Ailesiyle birlikte Edremit'in Akçay Mahallesi'ne taşınan Yücel, bir akrabasının tavsiyesi sonrası ceviz kabuklarından minyatür süs eşyaları yapmaya başladı. 

Balkonunu atölyeye çeviren Yücel, Zeytinli Mahallesi Altınkum mevkisinde belediyenin açtığı sanat sokağında ürünlerini sergiliyor.

Bugüne kadar ortaya 110 farklı obje çıkaran Yücel, ceviz kabuklarından bağlama, kaplumbağa, kuş, abajur, el arabası, bebek beşiği, motosiklet, helikopter ve uçak gibi birçok figür tasarlıyor. 

