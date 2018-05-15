ABD'deki Zeugma Mozaikleri parçaları Türkiye'ye getiriliyor

Anlaşmayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Özduran, Zeugma parçalarının Türkiye’ye dönecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Uluslararası arenada kültürel ilişkilerin karşılıklı anlayış ile yürütülmesinin öneminin bugünkü anlaşma ile bir kez daha vurgulandığına işaret eden Özduran, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

