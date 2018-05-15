ABD'deki Zeugma Mozaikleri parçaları Türkiye'ye getiriliyor
ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma sonucu Zeugma Mozaikleri'ne ait 12 parça Türkiye'ye getiriliyor.
1960'lı yıllarda Zeugma ören yerinde gerçekleştirilen kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan ve 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma Mozaikleri, o tarihten beri üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversite arasında söz konusu parçaların Türkiye’ye resmen iadesini öngören anlaşma, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğunda imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına New York Kültür ve Tanıtma Ofisi Direktörü Tülin Sermin Özduran, Bowling Green Eyalet Üniversitesi adına da Rektör Dr. Rodney Rogers, Sanat ve Bilim Fakültesi Dekanı Dr. Raymond Craig ile üniversitenin Başkan Yardımcısı Sean P. FitzGerald imza koydu.
Anlaşmayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Özduran, Zeugma parçalarının Türkiye’ye dönecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Uluslararası arenada kültürel ilişkilerin karşılıklı anlayış ile yürütülmesinin öneminin bugünkü anlaşma ile bir kez daha vurgulandığına işaret eden Özduran, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.