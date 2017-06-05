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HEPSİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILIYOR
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  3. 05 Haziran 2017 10:01

İşte vatandaşlıktan çıkarılacak isimlerin tam listesi

Aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu 130 FETÖ, DEAŞ, PKK mensubu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılıyor.

İşte vatandaşlıktan çıkarılacak isimlerin tam listesi

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen, HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile eski HDP milletvekili Özdal Üçer'in de bulunduğu 130 isim 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılıyorlar.
İşte isim isim tam liste...

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İşte vatandaşlıktan çıkarılacak isimlerin tam listesi

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İşte vatandaşlıktan çıkarılacak isimlerin tam listesi

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İşte vatandaşlıktan çıkarılacak isimlerin tam listesi

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