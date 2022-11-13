Hepsi yurt dışına kaçırılmıştı... Türkiye'ye geri getirildiler
ABD ve Türkiye arasında imzalanan kültür mirasını koruma anlaşması sonrasında yıllar önce Türkiye'deki antik kentlerden yağmalanarak ABD'ye kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye'deki antik kentlerden yağmalanarak ABD'ye kaçırılan Lucius Verus heykeli, Attis heykelciği, Apollon heykelciği, Kusura tipi idol, düver pişmiş toprak levhası ve 4 parçalı sütunlu lahdin Antalya Müzesi'nde düzenlenen iade törenine katıldı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Flake, ABD ile Türkiye arasında kültür mirasını koruma anlaşmasını imzaladıklarını ifade ederek, "Kaçakçıların ülkeden çıkardığı eserleri geri getirmeyi bir imzayla taçlandırdık. Bu iş burada bitmeyecek" dedi.
Flake ayrıca, Türkiye'ye çok büyük boyutta eserler getirdiklerini ve bu konuda Manhattan Savcılığı'nın müthiş bir çalışması olduğunu söyledi.
Flake, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu ülkenin yurttaşları ve ABD'liler, burada yapılanları kutlamalı. Aslında kültür varlıklarından bahsederken, buradaki insanlara ait olanlardan bahsediyoruz. ABD ve Türkiye, kültür mirasını koruma anlaşmasını imzaladı. Kaçakçıların ülkeden çıkardığı eserleri geri getirmeyi bir imzayla taçlandırdık. Bu iş burada bitmeyecek. Kaçakçılar yağmaya devam edecekler, bizler de peşinde olacağız. Kültür mirası daha önce buradan götürülmüştü. Vizyonlarımız doğrultusunda geri döndürdük. İş birliğinden son derece memnunun. Umarım daha fazla örneklerde bir arada olacağız."