Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında

Görüntülerde; birçok ibadet yerinin bulunduğu eski Antakya’da büyük bir yıkım olduğu, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da güçlükle sürdürüldüğü görüldü. Kenti ikiye bölen Asi Nehri’nin kenarındaki binalardaki yıkım çalışmaları ile sanayi sitesi içerisinde yıkılan iş yerleri de dronla görüntülendi.