Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay’ın merkez ilçesi Antakya, drone kamerası ile havadan görüntülendi
Depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay'da yüzlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışmaya başladı. Yıkımın geride bıraktığı izler, arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları drone kamerası ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde; birçok ibadet yerinin bulunduğu eski Antakya’da büyük bir yıkım olduğu, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da güçlükle sürdürüldüğü görüldü. Kenti ikiye bölen Asi Nehri’nin kenarındaki binalardaki yıkım çalışmaları ile sanayi sitesi içerisinde yıkılan iş yerleri de dronla görüntülendi.
İTÜ'den iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay Antakya'ya ait 2 uydu fotoğrafını paylaştı.
Doç. Dr. Önol'un, Avrupa Uzay Ajansı'nın 'sentiel-hub.com' üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği fotoğrafların ilki, deprem öncesi 25 Ocak'a ait.