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  4. Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında

Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay’ın merkez ilçesi Antakya, drone kamerası ile havadan görüntülendi

Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında - Resim: 1

Depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay'da yüzlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışmaya başladı. Yıkımın geride bıraktığı izler, arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları drone kamerası ile havadan görüntülendi.

 

 

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Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında - Resim: 2

Görüntülerde; birçok ibadet yerinin bulunduğu eski Antakya’da büyük bir yıkım olduğu, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da güçlükle sürdürüldüğü görüldü. Kenti ikiye bölen Asi Nehri’nin kenarındaki binalardaki yıkım çalışmaları ile sanayi sitesi içerisinde yıkılan iş yerleri de dronla görüntülendi. 

 

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Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında - Resim: 3

İTÜ'den iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay Antakya'ya ait 2 uydu fotoğrafını paylaştı. 

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Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında - Resim: 4

Doç. Dr. Önol'un, Avrupa Uzay Ajansı'nın 'sentiel-hub.com' üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği fotoğrafların ilki, deprem öncesi 25 Ocak'a ait. 

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