Her an sizin de kapınız çalabilir ve bir anda borç içinde kalabilirsiniz
Vatandaşları ağlarına düşürebilmek için her gün yeni bir yöntem bulan dolandırıcılar şimdi de vatandaşlara kargo teslim tutanağı diye milyonlarca TL'lik senetlere imza attırmaya çalışıyor.
Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik, kimyasal ve balistik incelemeler, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya ve Yalova’da işlenen suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Balistik, Belge, Biyoloji, Kimya ve İz İnceleme Şube müdürlüklerinde yapılan delil incelemeleriyle, delil güvenliği sağlanarak, suç olgusu ve gerçek suçlu ortaya çıkarılırken, Belge İnceleme Şube Müdürlüğü’nde yapılan incelemeyle, maktul ya da faillerin ardında bıraktığı notlardan, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu tespit edilirken, dolandırıcılık olayları da bu şubede delillendiriliyor.
Belge İnceleme Şube Müdürlüğü'nde, evraklardaki sahtecilik ve tahrifatın, alanında uzman personel tarafından özel cihazlarla yapılan incelemeyle tespit edildiğini söyleyen Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçın, “Şubemizde pasaport, sürücü belgesi, çek, senet gibi belgelerin sahte olup, olmadığını ya da belge üzerinde tahrifat yapılıp, yapılmadığının tespitine yönelik çalışmalar yapılmaktadır dedi.
Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Belge Uzmanı Başkomiser Umut Yalçındağ da sadece asayiş olayları değil, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarının da aydınlatılmasına katkı sağlayan Belge İnceleme Şube Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler sonucu, yazı ve imza örneklerinden suç ve suçluya ulaşıldığını belirtti.
Yalçındağı, Belge üzerinde bulunan yazı, imzaların, şüpheli şahısların mukayese yazı, imzalarıyla karşılaştırılarak aidiyetlerinin belirlenmesini, yine daktilo, fotokopi makinesi çıktılarının, şüpheli makineden alınan örnek çıktılarla birebir karşılaştırılarak, suç konusu belgenin şüpheli makineden oluşturulup, oluşturulmadığının tespitini şubemizde yapıyoruz. Bu alanda özel eğitimli uzmanlarımız var. Biz, ilk gelen belgede, önce belge bütünlüğünü inceliyoruz. Son teknoloji cihazlarımız var. Bu alanda zaten özel eğitimli uzmanlarımız var. Belge bütünlüğü inceleniyor. Daha sonra şüpheli şahısların yazı örnekleri geliyor. Biz onlara harf harf, rakam rakam, ayrık, bitişik oranların hepsini göz önüne alıp, incelemeler yapıyoruz. Bunları, görüntüler eşliğinde raporlar düzenleyerek, tüm adli, idari makamlara hizmet vermekteyiz” diye konuştu.