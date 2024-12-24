Her an sizin de kapınız çalabilir ve bir anda borç içinde kalabilirsiniz

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik, kimyasal ve balistik incelemeler, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya ve Yalova’da işlenen suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Balistik, Belge, Biyoloji, Kimya ve İz İnceleme Şube müdürlüklerinde yapılan delil incelemeleriyle, delil güvenliği sağlanarak, suç olgusu ve gerçek suçlu ortaya çıkarılırken, Belge İnceleme Şube Müdürlüğü’nde yapılan incelemeyle, maktul ya da faillerin ardında bıraktığı notlardan, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu tespit edilirken, dolandırıcılık olayları da bu şubede delillendiriliyor.