''Her darbe ile depremi yaşıyoruz''
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın harfiyatındaki demirin kepçeyle betondan ayrıştırılması sırasında yan apartmanda oturanlar, 'sallanıyoruz' diyerek, dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde oturamadıklarını söyleyen apartman sakinleri, her kepçe darbesi ile sallandıklarını ve deprem korkusu yaşadıklarını...
İstanbul Avcılar'da yıkılan binanın yakınında oturanlar, 'sallanıyoruz' diyerek yıkım işini yapan firma hakkında belediyeye şikayette bulundu.
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Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı eski bir binanın, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılmak üzere yıkıldı.
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Ekipler, cuma günü başlattıkları yıkım işini hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdürdü.
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Binanın enkazındaki beton ile inşaat demirlerinin birbirinden ayrılabilmesi için de beton bloklar cadde üzerine konularak, kepçe ile parçalandı. Gün boyu süren çalışmalar kapsamında kırılan betonlardan ayrıştırılan demirler, konteynere yüklemek için kepçe darbeleri ile ezildi.
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