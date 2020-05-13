Her gece Amasya'yı böyle yıkıyorlar
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Amasya’nın sokaklarını aynen tabir edildiği gibi foşur foşur yıkıyoruz ve bundan sonra da yıkamaya devam edeceğiz. Bundan yana en ufak bir tavizimiz söz konusu değil" dedi.
Amasya Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
Belediye bünyesinde oluşturulan ekip, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklarda bulunan araçlar her gece kaldırılıyor.
Cadde ve sokakların boşaltılmasının ardından yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile bazı kamu binalarının çevresi, özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor.