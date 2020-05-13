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  3. 13 Mayıs 2020 09:01

Her gece Amasya'yı böyle yıkıyorlar

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Amasya’nın sokaklarını aynen tabir edildiği gibi foşur foşur yıkıyoruz ve bundan sonra da yıkamaya devam edeceğiz. Bundan yana en ufak bir tavizimiz söz konusu değil" dedi.

Her gece Amasya'yı böyle yıkıyorlar

Amasya Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.

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Her gece Amasya'yı böyle yıkıyorlar

Belediye bünyesinde oluşturulan ekip, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklarda bulunan araçlar her gece kaldırılıyor.

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Her gece Amasya'yı böyle yıkıyorlar

Cadde ve sokakların boşaltılmasının ardından yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile bazı kamu binalarının çevresi, özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor.

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Her gece Amasya'yı böyle yıkıyorlar

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda önlemlerin üst düzeyde devam ettiğini söyledi.

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