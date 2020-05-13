Her gece Amasya'yı böyle yıkıyorlar

Cadde ve sokakların boşaltılmasının ardından yollar, kaldırımlar, ATM'ler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile bazı kamu binalarının çevresi, özel solüsyonla dezenfekte ediliyor. İlaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor.