Her gün işe gider gibi hırsızlık yapmış... Sadece 200 günde 140 suç kaydı biriktirdiği ortaya çıktı

Şükrü A.'nın Eylül 2024 tarihinden Mart 2025 Tarihine kadar olan 7 aylık geçmiş olaylarını mercek altına alan JASAT ekipleri şahısın 7 ayda 140 hırsızlık olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Özellikle eylül ayında kapatılan bir fabrika binasında soygun yapan Şükrü A. fabrikaya her gün işe gider gibi giderek hırsızlık yaptığı ve bina fabrika içerisinden kapı, pencere, ranza, kalorifer peteği, kablo, musluk gibi eline ne geçtiyse çaldı.