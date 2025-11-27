Her gün yeni bir zehirlenme vakası yaşanırken... Bu görüntüler mide bulandırdı

Kontroller çerçevesinde Çanakkale’de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı. Bu çerçevede Alo Gıda Hattı'na yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, İl Jandarma ve Özel İdare ekipleri ile beraber belirtilen adreste yapılan denetimde işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığından onay almadan izinsiz bir şekilde et ve sakatat işleme faaliyeti gösterdiği tespit edildi. İşletmede 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram kırpıntı et ve 50 kilogram köfte tespit edilerek ürünlere el konuldu. İşletmenin mevzuata aykırı olarak uygunsuz şartlarda onaysız faaliyette bulunduğu için işletme kapatılarak, ekipmanların tamamı mühürlendi.