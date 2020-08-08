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  3. 08 Ağustos 2020 16:20

Her gün yüzlerce insan ölüyor ama... Korkutan görüntüler!

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olan Brezilya'da koronavirüs vakalarının artmasına rağmen halk tedbirlere uymuyor. Ucuz sebze ve meyve satılan pazarlarda yaşanan yoğunluk objektiflere yansıdı.

Her gün yüzlerce insan ölüyor ama... Korkutan görüntüler!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında en çok etkilenen ülkelerden olan Brezilya'dan gelen fotoğraflar önlem alınmadığını ortaya koydu.

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Her gün yüzlerce insan ölüyor ama... Korkutan görüntüler!

Ölümlerin ve vaka sayılarının artmasına rağmen, Rio de Janeiro kentinde vatandaşlar, ucuz sebze ve meyve satılan pazarlarda önlem almadan yoğunluk oluşturdu.

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Her gün yüzlerce insan ölüyor ama... Korkutan görüntüler!

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1079 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 99 bin 572’ye, vaka sayısı da 50 bin 230 artarak 2 milyon 962 bin 442’ye yükseldi.

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Her gün yüzlerce insan ölüyor ama... Korkutan görüntüler!

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor

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