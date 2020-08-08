Her gün yüzlerce insan ölüyor ama... Korkutan görüntüler!
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olan Brezilya'da koronavirüs vakalarının artmasına rağmen halk tedbirlere uymuyor. Ucuz sebze ve meyve satılan pazarlarda yaşanan yoğunluk objektiflere yansıdı.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında en çok etkilenen ülkelerden olan Brezilya'dan gelen fotoğraflar önlem alınmadığını ortaya koydu.
Ölümlerin ve vaka sayılarının artmasına rağmen, Rio de Janeiro kentinde vatandaşlar, ucuz sebze ve meyve satılan pazarlarda önlem almadan yoğunluk oluşturdu.
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1079 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 99 bin 572’ye, vaka sayısı da 50 bin 230 artarak 2 milyon 962 bin 442’ye yükseldi.