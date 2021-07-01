Her satırı iğrenç! 15 yaşında tecavüz etti, hamile kalınca evlendi, çocukları balkondan attı

Anamur ilçesinde geçen yıl 31 Ağustos’ta Alime Toprak, çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak’ın başına tarım aletiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından bir televizyon programına çıkan Toprak, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Toprak, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 2 saat boyunca ifade veren Toprak, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" dedi. Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.