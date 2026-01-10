Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!

Nuriye D. için daha önce de eski eşi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu ancak ekipler tarafından bulunan D.'nin 'Ben onunla görüşmek istemiyorum' dediği öğrenildi. Yapılan incelemede Nuriye D.'nin kızı Z. tarafından yapılan son kayıp müracaatından yaklaşık 4 ay önce telefonun kapandığını tespit etti.