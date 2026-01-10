Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!
İstanbul'da Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan Nuriye D.'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Poliste yapılan sorgusunda annesini babası ile birlikte öldürdüğünü itiraf eden E.D., her ay annesini gömdükleri hafriyat sahasına giderek dua ettiğini, alanı satın alarak annesine mezar yaptırmayı planladığını söylediği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip 13 Temmuz 2024 tarihinde kaybolan Nuriye D.'ın bir cinayete kurban gittiğini belirledi. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede 5 çocuk annesi Nuriye D.'nin eşinden bir süre önce ayrıldığını ancak eski eş D.D.'nin bir türlü peşini bırakmadığını tespit etti.
Nuriye D. için daha önce de eski eşi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu ancak ekipler tarafından bulunan D.'nin 'Ben onunla görüşmek istemiyorum' dediği öğrenildi. Yapılan incelemede Nuriye D.'nin kızı Z. tarafından yapılan son kayıp müracaatından yaklaşık 4 ay önce telefonun kapandığını tespit etti.
ESKİ EŞ HERKESİ TEHDİT EDİP 'ONU BAHÇEYE GÖMECEĞİM' DİYE TEHDİT ETMİŞ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şiddetli geçimsizlik yüzünden 17 yıllık evliliğin ardından ayrılan Nuriye D.'nin eski eşi D.D.'nin bu süre içinde sürekli ona ulaşmaya çalıştığı, Ağrı'da yaşayan ailesini tehdit ederek 'Onu bulup eski evimizin bahçesine gömeceğim' dediğini tespit etti. D. D.'nin ayrıca Nuriye D.'nin Dalaman'da yaşayan erkek kardeşini de yanındaki 3 kişiyle birlikte öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı.
2 İLDE YAPILAN OPERASYONLARDA 9 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI
Polisin yaptığı çalışmaların ardından İzmir ve İstanbul'da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda D. D. (47) ile oğlu E.D., Z.D., E.D., C. D., E.D., S.K., H.B. ve M.S. gözaltına alındı.