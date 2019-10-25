Her şey ulaşım zammıyla başladı ! 18 ölü, 150'den fazla yaralı
Güney Amerika ülkesi Şili'de ulaşım ücretlerine zam yapılmasının ardından sokaklar karıştı. Ülke geneline yayılan protestolarda 18 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı.
Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle ülke geneline yayılan protesto hareketlerinde yaşanan olaylarda ilk belirlemelere göre 18 kişi yaşamını yitirirken, 150'den fazla kişi yaralandı. 6 gündür gece sokağa sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede bir Türk iş insanının kamerasına yansıyan görüntülerde, eylemcilerin bir otomobili ateşe verdikleri, akaryakıt istasyonundaki marketi ve sokak arasındaki bir dükkanı yağmaladıkları görüldü.
Şili'de geçtiğimiz günlerde ulaşım ücretlerine yapılan zam, halkın tepkisine dönüştü. Özellikle başkent Santiago’da sokağa çıkan binlerce kişi, protestolarını şiddetli bir şekilde sürdürürken, otobüs ve otomobilleri ateşe verdi ve birçok bölgede marketlerde yağmalama olayları yaşandı. Hükümet tarafından ülke genelinde 6 gündür gece saat 22.00'den sabah 04.00'e kadar ugulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, protestocular eylemlerini sürdürdü. Ülke geneline yayılan olayları bastırabilmek için güvenlik güçleri, protestoculara plastik mermi, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan olaylarda yetkililer 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, 150'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.