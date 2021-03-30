Her şeyini bu iş için bıraktı

Arazisi ve serası olmayan Salim, düşüncesini hayata geçirmek için oturduğu toprak evi seraya dönüştürüp, kiralık eve taşındı. Gerekli malzemeleri temin eden Salim, yüzlerce plastik sebze kasası alıp, çalışmalara başladı. Fidelerin soğuk havada zarar görmemesi için de odalara soba kuran Salim, 3 ayda yaklaşık 250 bin domates, biber, patlıcan ve lahana fidesi yetiştirdi.