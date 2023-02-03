Her yer beyaza büründü: İzmir'e kar sürprizi

KARTOPU OYNAYARAK KEYFİNİ ÇIKARDILAR



Kar yağışının ardından kar tutan noktalarda ise gençler kartopu oynayarak eğlendi. Süleyman Bahşi, "Buraya ilk kez kar yağdı bu sene. Arkadaşlarla birlikte kartopu oynuyoruz; birazdan da köyün içine gireceğiz, arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Güzel bir gün. Kar yağdığı için buraya geldim. Umarım daha fazla yağar" diye konuştu. Kartopu oynayan gençlerden Emre İnceman ise, "Kar yağışından dolayı mutluyum. İzmir'de sık sık göremediğimiz şeyler bunlar. O yüzden tadını çıkarmaya geldik. Arkadaşım buralı olduğu için ben de buraya gezmeye geldim. İlk defa görüyorum neredeyse kar. Çok mutluyum. İnşallah daha çok kar görürsek kardan adam yapmayı da tecrübe ederiz" dedi.