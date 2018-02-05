Her yerde kar varken Bodrum'da deniz keyfi

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da, Kumbahçe Mahallesi'ndeki Paşatarlası Plajı, doldu. Mayosuz deniz kenarına gelen bazı kişiler ise elbiseleriyle denize atladı. Denize girenleri şaşkınlıkla izleyenler ise cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekti.