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  3. 26 Ocak 2019 17:41

Herkes akın etti, uyarı geldi: Başka yerlere gidin !

Bolu'daki Abant Gölü Tabiat Parkı'nda yaşanan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle ''Başka alanları tercih edin'' uyarısı yapıldı.

Herkes akın etti, uyarı geldi: Başka yerlere gidin !

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'ndaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, "Göl çevresinde trafik durma noktasına gelmiştir. Ziyaretçilerimizin başka alanları tercih etmelerini öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

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Herkes akın etti, uyarı geldi: Başka yerlere gidin !

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı, hafta sonu ve yarıyıl tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerin 3 binden fazla araçla giriş yaptığı bölgede adım atacak yer kalmadı. Göl çevresinde ve tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Herkes akın etti, uyarı geldi: Başka yerlere gidin !

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yoğunluk nedeniyle sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunarak, ziyaretçilere başka bölgeleri tercih etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

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Herkes akın etti, uyarı geldi: Başka yerlere gidin !

"Abant Gölü Tabiat Parkımızda aşırı ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaktadır. Alana yaklaşık 3 bin civarında araç girişi olmuş ve göl çevresinde trafik durma noktasına gelmiştir. Ziyaretçilerimizin başka alanları tercih etmelerini öneriyoruz."

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