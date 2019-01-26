Herkes akın etti, uyarı geldi: Başka yerlere gidin !

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı, hafta sonu ve yarıyıl tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerin 3 binden fazla araçla giriş yaptığı bölgede adım atacak yer kalmadı. Göl çevresinde ve tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.