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Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Ters yıldırım görenleri şoke etti

ABD'nin Kansas eyaletinde şiddetli fırtınanın yaşandığı sırada nadir olarak görülen ters yıldırım meydana geldi. Yerden bulutlara doğru çıkan yıldırım olayı anbean kayıt edildi.

Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Ters yıldırım görenleri şoke etti - Resim: 1

ABD’nin Kansas eyaletinde yer alan Wichita kentiden geçtiğimiz Salı günü yaşanan şiddetli fırtına sırasında nadir olarak görülen “ters yıldırım” Taylor Vonfeldt tarafından görüntülendi.

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Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Ters yıldırım görenleri şoke etti - Resim: 2

Vonfeldt, bunun şimdiye kadar kameraya yakaladığı "en çılgın yıldırım çarpması" olduğunu ifade etti.

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Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Ters yıldırım görenleri şoke etti - Resim: 3

Buluttan yere düşen normal yıldırımların aksine, söz konusu yıldırımın yerden başlayıp bulutlara doğru gittiği görüldü.

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Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Ters yıldırım görenleri şoke etti - Resim: 4

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