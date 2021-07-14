Herkes onlar gibi olmak istiyor: İşte pilotların çılgın Instagram paylaşımları
Herkesin hayali olan mesleklerden biri olan pilotluk mesleğini icra eden bir kesim Instagram'da da bot gösteriyor. İşte Pilots of Instagram etiketi ile yapılan bazı paylaşımlar..
Aktif paylaşımlar yapan pilotların büyük bir çoğunluğunun hatırı sayılır bir takipçisi de bulunuyor. Üniformalı poz veren hem kadın hem de erkek pilotlar oldukça dikkat çekiyor. Bazı pilotlar, sosyal medya platformunda oldukça popüler ve bazıları Hollywood yıldızlarından daha fazla takipçiye sahip.
800 BİN TAKİPÇİSİ VAR
Instagram pilotlarından en popüleri ise yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan Patrick Biedenkapp veya herkesin tanıdığı şekliyle ‘’PilotPatrick’’ oluyor. Instagram hesabında lüks yaşamını paylaşan Patrick, pilot olduğunu da her 2 paylaşımda bir çekildiği üniformalı fotoğrafıyla gösteriyor.
Gittiği ülkelerin çoğunlukla otel ve deniz bölümlerinde paylaşım yapan Patrick, sağlıklı yaşam ve sporu da hayatına kattığını her karede takipçileriyle paylaşıyor. Onlarca ülke ve şehre giden pilot Patrick, bunları hikaye bölümünde paylaşıyor ve profilinde sabitlenmiş durumda.
SADECE INSTAGRAM DEĞİL YOUTUBE'DA DA AKTİF
Öte yandan PilotAmireh de yaklaşık yarım milyon takipçisiyle bizleri karşılıyor. Patrick’e kıyasla daha günlük paylaşımları bulunuyor. Gezdiği ülkelerden anılar biriktiren Amireh, takipçisini sürekli artırıyor. Hatta popüler bir YouTube kanalına da sahip olan Amireh, uçakta ve tatildeyken bile takipçileri tarafından dikkat çekiyor.
CNN Travel’da yer alan haberde, Amireh gittiği her ülkede neredeyse onu tanıyan birilerinin olduğunu söylüyor. Onunla fotoğraf çektirmek isteyen takipçilerini de kırmayan Amireh, bu duygunun gerçekten harika olduğunu söylüyor.