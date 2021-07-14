Herkes onlar gibi olmak istiyor: İşte pilotların çılgın Instagram paylaşımları

Aktif paylaşımlar yapan pilotların büyük bir çoğunluğunun hatırı sayılır bir takipçisi de bulunuyor. Üniformalı poz veren hem kadın hem de erkek pilotlar oldukça dikkat çekiyor. Bazı pilotlar, sosyal medya platformunda oldukça popüler ve bazıları Hollywood yıldızlarından daha fazla takipçiye sahip.

800 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Instagram pilotlarından en popüleri ise yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan Patrick Biedenkapp veya herkesin tanıdığı şekliyle ‘’PilotPatrick’’ oluyor. Instagram hesabında lüks yaşamını paylaşan Patrick, pilot olduğunu da her 2 paylaşımda bir çekildiği üniformalı fotoğrafıyla gösteriyor.