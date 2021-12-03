Herkes onu cheeseburger sandı ama...
39 yaşındaki Roman Fedortsov avladığı balıklarla adından söz ettiriyor. Murmansk merkezli balıkçı, yakaladığı tuhaf görünümlü deniz canlıları sosyal medya adresinden paylaşıyor.
39 yaşındaki Roman Fedortsov avladığı balıklarla adından söz ettiriyor. Murmansk merkezli balıkçı, yakaladığı tuhaf görünümlü deniz canlıları sosyal medya adresinden paylaşıyor.
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Bunlardan sonuncusu takipçileri tarafından "Cheeseburger"e benzetilen bir deniz canlısı oldu.
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İşte Roman Fedortsov'un yakaladığı ilginç balıklardan bazıları.
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