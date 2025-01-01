Herkes onu evsiz sanıyordu; meğer herkesten daha zenginmiş
Isparta'da sokakta yaşadığı düşünülerek yardım edilen 65 yaşındaki adamın aslında iki dairesi olduğu ve birinden kira geliri elde ettiği ortaya çıktı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sosyal medyada “evsiz” olarak gündeme gelen H.V.'ın (65) hikâyesi görenleri hayrete düşürdü. Yalvaç Belediyesi'ne ait Kültür Merkezi İş Hanı'nda yere serdiği kartonlar üzerinde yaşayan H.V.'ın aslında Kaşyukarı Mahallesi'nde iki dairesinin olduğu ortaya çıktı.
Kültür Merkezi İş Hanı'nda kalan H.V.'ı gören Kaşyukarı Mahallesi Muhtarı Aziz Altıparmak ve Yalvaç Belediyesi ekipleri, H.V.'a önce yemek ikramında bulundu.
Ardından belediye hamamında temizlenip berbere götürülen H.V., yeni kıyafetler giydirilerek ilçe merkezindeki bir otele yerleştirildi. Ancak gerçek durum, yapılan inceleme ile ortaya çıktı.
Kaşyukarı Mahallesi'nde bir apartmanda zemin kat dairesi ve Boncuk Sokak'taki kira gelirli dairesi olan H.V.'ın kendi evini çöp ev haline getirdiği belirlendi.