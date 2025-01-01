Herkes onu evsiz sanıyordu; meğer herkesten daha zenginmiş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sosyal medyada “evsiz” olarak gündeme gelen H.V.'ın (65) hikâyesi görenleri hayrete düşürdü. Yalvaç Belediyesi'ne ait Kültür Merkezi İş Hanı'nda yere serdiği kartonlar üzerinde yaşayan H.V.'ın aslında Kaşyukarı Mahallesi'nde iki dairesinin olduğu ortaya çıktı.