Herkes telefona sarıldı: İstanbul'da muhteşem 29 Ekim gösterisi

Mapping gösterilerinde, "Çift başlı bir kartaldık kanat açtık tarihe. Kök saldık çınar olduk 3 kıta 7 iklime. Hilalimiz yıldızlandı al kanlara boyandı, bayrak oldu Cumhuriyet'e. Kenetlenip şahlandık devlet millet el ele. Bak eşiğindeyiz şimdi o büyük hayalin. Deden ceddin, baban neslin… Duysun dünya! En kahraman Türk milleti!" dizeleri seslendirildi.