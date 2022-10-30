Herkes telefona sarıldı: İstanbul'da muhteşem 29 Ekim gösterisi
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi’nde ışık ve Cumhuriyet temalı video mapping gösterisi gerçekleştirildi.
"Cumhuriyetle Büyüyoruz Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temasıyla gerçekleştirilen ışık gösterilenin yanı sıra LED videolar da izleyicilerle buluştu.
İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı ve Galata Kulesi'ne yansıyan son teknoloji tasarımların kullanıldığı 3 boyutlu görsellere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Mapping gösterilerinde, "Çift başlı bir kartaldık kanat açtık tarihe. Kök saldık çınar olduk 3 kıta 7 iklime. Hilalimiz yıldızlandı al kanlara boyandı, bayrak oldu Cumhuriyet'e. Kenetlenip şahlandık devlet millet el ele. Bak eşiğindeyiz şimdi o büyük hayalin. Deden ceddin, baban neslin… Duysun dünya! En kahraman Türk milleti!" dizeleri seslendirildi.
Gösteriler, Malazgirt'ten başlayan tarih yolculuğu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" emri ile izleyenleri Milli Mücadele günlerine götürürken, bilimin ışığında gelişen, ileri teknolojiyle dönüşen Türkiye'nin hikayesi anlatıldı.