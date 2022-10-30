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  4. Herkes telefona sarıldı: İstanbul'da muhteşem 29 Ekim gösterisi

Herkes telefona sarıldı: İstanbul'da muhteşem 29 Ekim gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi’nde ışık ve Cumhuriyet temalı video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Herkes telefona sarıldı: İstanbul'da muhteşem 29 Ekim gösterisi - Resim: 1

"Cumhuriyetle Büyüyoruz Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temasıyla gerçekleştirilen ışık gösterilenin yanı sıra LED videolar da izleyicilerle buluştu.

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Herkes telefona sarıldı: İstanbul'da muhteşem 29 Ekim gösterisi - Resim: 2

İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı ve Galata Kulesi'ne yansıyan son teknoloji tasarımların kullanıldığı 3 boyutlu görsellere vatandaşlar ilgi gösterdi.

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Herkes telefona sarıldı: İstanbul'da muhteşem 29 Ekim gösterisi - Resim: 3

Mapping gösterilerinde, "Çift başlı bir kartaldık kanat açtık tarihe. Kök saldık çınar olduk 3 kıta 7 iklime. Hilalimiz yıldızlandı al kanlara boyandı, bayrak oldu Cumhuriyet'e. Kenetlenip şahlandık devlet millet el ele. Bak eşiğindeyiz şimdi o büyük hayalin. Deden ceddin, baban neslin… Duysun dünya! En kahraman Türk milleti!" dizeleri seslendirildi.

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Herkes telefona sarıldı: İstanbul'da muhteşem 29 Ekim gösterisi - Resim: 4

Gösteriler, Malazgirt'ten başlayan tarih yolculuğu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri" emri ile izleyenleri Milli Mücadele günlerine götürürken, bilimin ışığında gelişen, ileri teknolojiyle dönüşen Türkiye'nin hikayesi anlatıldı.

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