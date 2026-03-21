Herkes yükseliş beklerken çakıldı: Savaş ortamında ters köşe yapan altında 43 yıl sonra bir ilk!
Küresel piyasalar, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve enerji arzı krizinin gölgesinde tarihi bir haftayı geride bıraktı. "Güvenli liman" olarak bilinen altın, jeopolitik risklerin zirve yaptığı bir dönemde şaşırtıcı bir şekilde değer kaybederek 43 yıl sonra bir ilke imza attı.
Dünya genelinde artan jeopolitik riskler genellikle altını yukarı taşırken, bu kez tam tersi bir senaryo izlendi. 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatan ABD’nin Orta Doğu’ya ek askeri güç kaydırması ve Hürmüz Boğazı’ndaki enerji arzı tehdidi, enflasyonist baskıları tetikleyerek faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi.
43 yıl sonra bir ilk: Haftalık kayıp yüzde 10'u aştı
Hafta başında 5.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem gören ons altın, cuma günü sert bir satış baskısıyla 4.497 dolara kadar geriledi. Haftalık bazda değer kaybı %10’u geçerken, bu düşüş 1983 yılından bu yana kaydedilen en büyük haftalık kayıp olarak kayıtlara geçti.
Altın neden düşüyor?
Normal şartlarda savaştan beslenen altın, bu kez "yüksek faiz" beklentisine takıldı. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu körükleyeceği beklentisi; Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini rafa kaldırıp, yeni artırımları masaya getirmesine yol açtı. Getiri sağlamayan bir varlık olan altın, yüksek faiz ortamında cazibesini yitirerek satış yedi.
Altın fiyatlarında son durum
Spot piyasada gram altın haftayı 6.406 TL’den kapattı. Kapalıçaşır'da ise 7 bin TL seviyesinde. Fiziksel talep ve piyasa belirsizliği nedeniyle ekran ile çarşı arasındaki fark 600 TL’ye kadar ulaştı.