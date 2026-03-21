Herkes yükseliş beklerken çakıldı: Savaş ortamında ters köşe yapan altında 43 yıl sonra bir ilk!

43 yıl sonra bir ilk: Haftalık kayıp yüzde 10'u aştı

Hafta başında 5.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem gören ons altın, cuma günü sert bir satış baskısıyla 4.497 dolara kadar geriledi. Haftalık bazda değer kaybı %10’u geçerken, bu düşüş 1983 yılından bu yana kaydedilen en büyük haftalık kayıp olarak kayıtlara geçti.