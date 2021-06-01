Herkesi şoke etti: Çırılçıplak kadın, 6 metrelik kanalizasyondan çıkartıldı
ABD'de üç haftadır kayıp olan kadın 6 metrelik bir kanalizasyon borusundan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
ABD akıllara durgunluk veren bu olayı konuşuyor... Üç hafta boyunca kayıp olan ve ardından Florida'daki bir kanalizasyon kanalından kurtarılan kadın, iddiaya göre hafta sonu kendini Teksas'ta başka bir yeraltı tünel sisteminde buldu.
Annesinin basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre 43 yaşındaki Lyndsey Kennedy, Cumartesi gecesi 6 metrelik bir kanalizasyon borusundan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
FARK EDİLİNCE KANALİZASYONA KAÇTI
Yetkililer, en son Dallas'ın Grand Prairie ve Arlington banliyöleri yakınındaki bölgede görüldüğünü söyledi. Kennedy’nin arkadaşı Brady Morgan, basın mensuplarına yaptığı çıklamada, Lyndsey'yi fark ettiklerinde yakındaki bir kanalizasyon kanalına girdiğniği söyledi.
New York Post'un aktardığına göre kadının ailesi, yeraltına girmeden önce son konumunu belirten cep telefonundaki bir uygulamayı kullanarak onu takip etti. Kadının yakınları, önlem olarak yakındaki rögarlara yiyecekler bıraktı.