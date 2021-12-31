Herkesin beklediği Milli Piyango sonuçları açıklanıyor: İşte kazanan numaralar
2021'nin son günü nefesler tutuldu, milyonlarca kişi 2022 Milli Piyango sonuçlarını takip ediyor. Milli Piyango sonuçları yavaş yavaş açıklanmaya devam ediyor. Son olarak 12 milyon kazanan numaralar açıklandı.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için merakla beklenen çekiliş resmen başladı. 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon TL’nin sahibi belli olacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olduğu çekiliş öncesinde, vatandaşlar Milli Piyango Online ekranı üzerinden bilet sorgulaması yaparak biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Piyango çekilişi saat 17:00'da başladı, 23:00 da son çekiliş olan büyük ikramiye ile bitecek.
Çekiliş takvimi ise şu şekilde;
Saat 17:00: 12.000 TL - 12.000.000 TL kazanan numaların çekilişi
Saat 18:30: 6000 TL kazanan numaraların çekilişi
Saat 20:30: 240 TL - 2000 TL kazanan numaraların çekilişi
Saat 23:00: 120.000.000 TL ve amorti çekilişi
Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde gerçekleştirilecek tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV, Youtube kanalından takip edilebilecek...
12 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
2683183 ve 4552864
1.2 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
2235206
2364344
2879455
3055229
4077312
4907435
7333210
7728011
7728896