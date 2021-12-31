Herkesin beklediği Milli Piyango sonuçları açıklanıyor: İşte kazanan numaralar

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için merakla beklenen çekiliş resmen başladı. 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon TL’nin sahibi belli olacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olduğu çekiliş öncesinde, vatandaşlar Milli Piyango Online ekranı üzerinden bilet sorgulaması yaparak biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango çekilişi saat 17:00'da başladı, 23:00 da son çekiliş olan büyük ikramiye ile bitecek.

Çekiliş takvimi ise şu şekilde;

Saat 17:00: 12.000 TL - 12.000.000 TL kazanan numaların çekilişi

Saat 18:30: 6000 TL kazanan numaraların çekilişi

Saat 20:30: 240 TL - 2000 TL kazanan numaraların çekilişi

Saat 23:00: 120.000.000 TL ve amorti çekilişi