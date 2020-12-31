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  3. 31 Aralık 2020 23:06

Herkesin unutmak istediği 2020'de neler yaşadık ?

  Türkiye'de 2020 yılında hafızalara kazınan pek çok olay yaşandı. Koronavirüs 2020 yılının en çok konuşulan ve hala konuşulmaya devam eden birinci gündem maddesi olsa da, deprem ve sel felaketleri de Türkiye gündeminde yer aldı.

Herkesin unutmak istediği 2020'de neler yaşadık ?

2020'nin hemen başında, tarihi anlar yaşandı. 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törenle Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı.

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Herkesin unutmak istediği 2020'de neler yaşadık ?

17 Ocak'ta Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, 97 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. 

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Herkesin unutmak istediği 2020'de neler yaşadık ?

 24 Ocak'ta ise Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremde Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımızı kaybettik. 

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Herkesin unutmak istediği 2020'de neler yaşadık ?

Sağlık Bakanlığınca, 23 Ocak'ta, Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ilk toplantısını 31 Ocak'ta yaptı. Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince 15 Ocak'ta kaldırıldı.

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