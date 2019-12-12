Herkesin villada yaşadığı köy ! Muhtar sayesinde bütün köy ihya oldu
Çin'in en zengin köyü olarak bilinen 380 haneli Huaxi'de neredeyse herkes lüks villalarda yaşıyor. Yılda 2 milyon turistin ziyaret ettiği köyde yaşam kalitesi oldukta yüksek.
Huaxi köyü, tam anlamıyla türünün tek örneği... Çin'in bir numaralı köyü olarak tanınan Ciangsu eyaletinde bulunan Huaxi köyü, Çin'in en zengin köyü. 1500 civarındaki nüfusu ve ciddi geliri olan 380 hanelik köyde neredeyse her aile lüks villalarda yaşıyor. Huaxi köyü'nde halihazırda çok katlı birçok bina bulunurken, köy aynı zamanda dünyaca ünlü birçok anıt ve binanın da benzerlerine sahip.
Ülkenin kuzeyindeki Çin Seddi'nin bir kopyasından, Pekin'deki Yasak Şehre, New York'taki Özgürlük Anıtı'ndan Sydney'deki Opera Binası ve Paris'teki Arc de Triomphe bunlardan sadece birkaçı. Köyün ağır sanayiden, tekstil ve turizme kadar birçok gelir kalemi bulunurken, mal varlıklarından elde edilen kazanç fazlası köylüye paylaştırılıyor.
Hatta geçen yıl köyün gelir fazlasından ötürü her aileye bir araba hediye edildi. Huaxi aslında genel olarak bir köyden daha çok bir imece gibi çalışıyor ve köylüler de bu kuruluşun hissedarları... Köyün temel gelir kaynakları ağır sanayi, demir çelik ve tekstil olarak biliniyor, ancak her geçen gün artan zenginliğiyle kendisine yeni kazanç kapıları açıyor.