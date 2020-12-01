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  3. 01 Aralık 2020 17:30

HES kodu olmadan otobüse bindi: Burada mahsur kaldım

İzmit'te toplu taşıma kartına HES kodunu tanımlamayan Mehmet y. (68), bindiği otobüsten olay yerine gelen polis ekipleri tarafından araçtan indirildi.

HES kodu olmadan otobüse bindi: Burada mahsur kaldım

İzmit-Körfez seferini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 41 BR 421 plakalı halk otobüsü, saat 13.00 sıralarında yolcu almak için İzmit Halkevi otobüs durağına yanaştı.

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HES kodu olmadan otobüse bindi: Burada mahsur kaldım

Burada otobüse binen Mehmet Y., ulaşım kartına HES kodu tanımlamadığı gerekçiyle sürücü tarafından uyarılarak indirilmek istendi.

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HES kodu olmadan otobüse bindi: Burada mahsur kaldım

Yanduman inmek istemeyince halk otobüsü şoförü, içerisindeki yolcularla beraber otobüsü durakta bekleterek polis çağırdı. Gelen ekipler yaptıkları görüşmenin ardından Y.'nin ikna ederek otobüsten indirdi. Yanduman daha sonra polisler tarafından ulaşım kartına HES kodu tanımlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.

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HES kodu olmadan otobüse bindi: Burada mahsur kaldım

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle saat 13.00’ten sonra dışarıda olmaması gerektiğini ve ulaşım kartına HES kodu tanımlı olmadığı gerekçesiyle otobüse binemediği için geç kaldığını belirten Y., “Bu nasıl bir şey anlamadım burada mahsur kaldım.

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