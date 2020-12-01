HES kodu olmadan otobüse bindi: Burada mahsur kaldım

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle saat 13.00’ten sonra dışarıda olmaması gerektiğini ve ulaşım kartına HES kodu tanımlı olmadığı gerekçesiyle otobüse binemediği için geç kaldığını belirten Y., “Bu nasıl bir şey anlamadım burada mahsur kaldım.



