HES kodu olmadan otobüse bindi: Burada mahsur kaldım
İzmit'te toplu taşıma kartına HES kodunu tanımlamayan Mehmet y. (68), bindiği otobüsten olay yerine gelen polis ekipleri tarafından araçtan indirildi.
İzmit-Körfez seferini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 41 BR 421 plakalı halk otobüsü, saat 13.00 sıralarında yolcu almak için İzmit Halkevi otobüs durağına yanaştı.
Burada otobüse binen Mehmet Y., ulaşım kartına HES kodu tanımlamadığı gerekçiyle sürücü tarafından uyarılarak indirilmek istendi.
Yanduman inmek istemeyince halk otobüsü şoförü, içerisindeki yolcularla beraber otobüsü durakta bekleterek polis çağırdı. Gelen ekipler yaptıkları görüşmenin ardından Y.'nin ikna ederek otobüsten indirdi. Yanduman daha sonra polisler tarafından ulaşım kartına HES kodu tanımlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.