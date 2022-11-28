Heyecanlandıran keşif: Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu
Mısır'daki arkeologlar, Qewaisna nekropolünde ağızlarına altın dil dikilmiş olan çok sayıda mumya buldu.
Mısırlı yetkililer, ülke tarihinin farklı dönemlerine ait yüzlerce mezarın bulunduğu bir alan olan Qewaisna nekropolünde bazıları altın dil dikilerek gömülen çok sayıda mumya bulunduğunu duyurdu.
Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar, ölen kişinin öbür dünyada Tanrı Osiris ile konuşabilmesi için gerçek dillerinin çıkarıldığını ve yerine altın versiyonun dikildiğini düşündüklerini söyledi.
"ÖLÜLERİN YARGICI OSİRİS"
Mısır mitolojisinde, 'Yeraltının Efendisi' ve “Ölülerin Yargıcı” olarak tanınan Osiris, eski Mısır'ın en önemli tanrılarından biriydi. Efsaneye göre, Osiris öldürüldükten sonra parçalara ayrıldı. Ardından Osiris parçaları tüm Mısır’a dağıldı. Osiris'in kız kardeşi ve eşi İsis ile, tüm parçaları bulup kocasını yeniden bir bütün haline getirdikten sonra onu diriltmeyi başardı.
Arkeologlar, mumyalardaki altın dilin varlığının, ölülerin Osiris'i ruhlarına merhamet göstermesi konulmuş olabileceğini söyledi.