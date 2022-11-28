Heyecanlandıran keşif: Altın dil ile gömülen çok sayıda mumya bulundu

"ÖLÜLERİN YARGICI OSİRİS"



Mısır mitolojisinde, 'Yeraltının Efendisi' ve “Ölülerin Yargıcı” olarak tanınan Osiris, eski Mısır'ın en önemli tanrılarından biriydi. Efsaneye göre, Osiris öldürüldükten sonra parçalara ayrıldı. Ardından Osiris parçaları tüm Mısır’a dağıldı. Osiris'in kız kardeşi ve eşi İsis ile, tüm parçaları bulup kocasını yeniden bir bütün haline getirdikten sonra onu diriltmeyi başardı.