Heyecanlandıran keşif! Tarlasını sürerken buldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan çiftçi Yılmaz Orçan, mısır ekmek için sürdüğü tarlada kemik parçalarına rastladı. Antik fil fosiliyle büyük benzerlik taşıyan kemikler, bilim insanlarınca incelemeye alındı.
Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Çiftçi Orçan, mısır ekmek için kiraladığı tarlayı sürdüğü sırada traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti.
Orçan, traktörü durdurarak incelediği cismin büyük bir hayvana ait kemik parçası olduğunu düşünerek durumu tarlasına yakın bir alanda araştırma yapan bilim insanlarına Haber verdi.
Tarlaya gelen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, ilk incelemesinde kemiklerin bir file ait olabileceğini değerlendirdi.
'ANTİK FİL' FOSİLİ İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR
Çıkan parçaların detaylı incelenmesi gerektiğini belirten Alkan, AA muhabirine, parçaların kentteki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen "antik fil" fosili ile büyük benzerlik gösterdiğini söyledi.