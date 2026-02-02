Heyelan felaketinde yolu kapatan dev kayaları vatandaşlar böyle kaldırdı
Antalya'da heyelan nedeniyle yola düşen kayaları sürücüler cip yardımıyla iple çekerek kapanan yolu açtı.
Kaynak: İHA
Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.
Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı.
Kimi sürücü elleri ile küçük taşları toparlarken kimisi de iple büyük kayaları bağlayarak aracı ile çekti.
Yapılan çalışmanın ardından yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.
