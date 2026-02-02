  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Heyelan felaketinde yolu kapatan dev kayaları vatandaşlar böyle kaldırdı

Heyelan felaketinde yolu kapatan dev kayaları vatandaşlar böyle kaldırdı

Antalya'da heyelan nedeniyle yola düşen kayaları sürücüler cip yardımıyla iple çekerek kapanan yolu açtı.

Kaynak: İHA
Heyelan felaketinde yolu kapatan dev kayaları vatandaşlar böyle kaldırdı - Resim: 1

Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. 

1 / 6
Heyelan felaketinde yolu kapatan dev kayaları vatandaşlar böyle kaldırdı - Resim: 2

Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı. 

2 / 6
Heyelan felaketinde yolu kapatan dev kayaları vatandaşlar böyle kaldırdı - Resim: 3

Kimi sürücü elleri ile küçük taşları toparlarken kimisi de iple büyük kayaları bağlayarak aracı ile çekti. 

3 / 6
Heyelan felaketinde yolu kapatan dev kayaları vatandaşlar böyle kaldırdı - Resim: 4

Yapılan çalışmanın ardından yol kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.

4 / 6