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Heyelan meydana gelen köyden tarih fışkırdı

Bartın'da Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonrası Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi eser bulundu.

Heyelan meydana gelen köyden tarih fışkırdı - Resim: 1

Ulus ilçesi Aşağıdere köyündeki Hüseyinler yolunda, heyelan nedeniyle oluşan hasarı onarmak için çalışma başlatan Bartın İl Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, iş makinesiyle çalışmaya başladı. 

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Heyelan meydana gelen köyden tarih fışkırdı - Resim: 2

Bu sırada 1 metre derinlikte kireç taşı yapılmış bilezik şeklinde obje bulundu. Obje çıkarılıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. 

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Heyelan meydana gelen köyden tarih fışkırdı - Resim: 3

Bölgeye gelip inceleme başlatan müze müdürlüğü ekiplerinin ilk incelemesinde, 90 santimetre yüksekliğindeki eserin Roma dönemine ait 'Phallos' bereket objesi olduğu tespit edildi. 

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Heyelan meydana gelen köyden tarih fışkırdı - Resim: 4

Gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla, objenin bulunduğu yerden alınıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi. (DHA)

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