Heyelanın metrelerce sürüklediği 2 katlı evin son halini görenler inanamadı

HOPAK Ekip Lideri Emin Üçüncü ise gece komşuların ihbarı üzerine kademeli olarak kaymaya başladığı bilgisini aldıklarını belirterek "Bilirkişi ekipleriyle birlikte incelemelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 300 metrelik bir alanda heyelan olmuş durumda. İki katlı ev kademeli olarak bulunduğu yerden 50 metre heyelanla birlikte kaymış durumda. O esnada evin içinde kimsenin olmaması, can kaybını önlemiş oldu. Zeminin balçık şeklinde aktığını görüyoruz. Ekipler çalışmalarını yapıyor. Gerekli önlemler alınıyor, çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.