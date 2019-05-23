  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Mayıs 2019 08:33

Hibe desteğiyle fabrika sahibi oldu

Çorum'da küçük bir imalathanede yoğurt ve peynir üretirken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) hibe desteği alarak 2 milyon 500 bin liralık yatırım yapan Halil Demir, kurduğu modern tesiste ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Hibe desteğiyle fabrika sahibi oldu

Baba mesleği olarak yaklaşık 50 yıldır kent merkezindeki küçük bir imalathanede süt ürünleri üreten Demir, bir yakını sayesinde TKDK desteklerinden haberdar oldu.

1/ 8
Hibe desteğiyle fabrika sahibi oldu

Hazırladığı projeyle kurumdan yüzde 50 hibe desteği alan Demir, Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin metrekaresi kapalı 3 bin metrekarelik alanda 2 milyon 500 bin liralık yatırımla modern bir tesis kurdu.

2/ 8
Hibe desteğiyle fabrika sahibi oldu

Günlük 19 ton sütü işleyerek yoğurt, tereyağı, krema, peynir, ayran ve kaymak üreten Demir, 30 kişiye iş imkanı sağladı.

3/ 8
Hibe desteğiyle fabrika sahibi oldu

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte babasıyla birlikte evde yaptığı üretimi, fabrika ortamında onlarca kişiye istihdam sağlayarak sürdürdüğünü söyledi.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM