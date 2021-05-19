Hiçbir yerde göremeyeceğiniz kareler: İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu son 19 Mayıs'tan kareleri sizler için derledik.
19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı gündür. Böylece İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak da kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. İşte Mustafa Kemal'in katıldığı son 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan ve arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları...
Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu son 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına Yugoslav Harbiye Nazırı da katılmıştı.
Atatürk, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 19 Mayıs Stadyumu'nda Yugoslav Harbiye Nazırını kabul ederken. Bu O'nun son katıldığı Gençlik ve Spor Bayramı olacaktır. (19 Mayıs 1938)
Atatürk'ü, 1938 Gençlik ve Spor Bayramı günü, son defa 19 Mayıs Stadyumu'nda gördüm.