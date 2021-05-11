Hindistan cevizi kabuğundan domates üreten çiftçi paraya para demiyor

Turizmin başkenti Antalya'da kısıtlamadan muaf çiftçiler, üretimin aksamaması için 17 günlük tam kapanmada üretime devam ediyor. Sabah erken saatlerde seralarına giden üreticiler, ürünlerinin hem bakımını yaptı hem de hasat için hazırlandı. Öğle saatlerinde serada 40 dereceleri bulan sıcaklığa dayanan üreticiler, maske ve fiziki mesafeye uygun çalışıyor.