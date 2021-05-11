Hindistan cevizi kabuğundan domates üreten çiftçi paraya para demiyor
Antalya'da kısıtlamadan muaf üreticiler, 40 dereceyi bulan serada koronavirüs tedbirleri eşliğinde Hindistan cevizi kabuğunda domates üretiyor.
Antalya'da kısıtlamadan muaf üreticiler, 40 dereceyi bulan serada koronavirüs tedbirleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Toprak yerine Hindistan cevizi kabuğuyla üretim yapan çiftçi Hasan Aydın, haftada 35 ton domates hasat ediyor.
Turizmin başkenti Antalya'da kısıtlamadan muaf çiftçiler, üretimin aksamaması için 17 günlük tam kapanmada üretime devam ediyor. Sabah erken saatlerde seralarına giden üreticiler, ürünlerinin hem bakımını yaptı hem de hasat için hazırlandı. Öğle saatlerinde serada 40 dereceleri bulan sıcaklığa dayanan üreticiler, maske ve fiziki mesafeye uygun çalışıyor.
Aksu ilçesinde topraksız üretim yapan Hasan Aydın, serasında toprak yerine Hindistan cevizi kabuğu kullanıyor. Bu sistemde fideler, Hindistan cevizi kabuklarının içine dikiliyor.
Bu şekilde hem topraktan gelen hastalıkların önüne geçiliyor hem de sürekli toprağa bakım yapmak masrafından tasarruf ediliyor. Hindistan cevizi kabuğundan üretilen domateslerin fideleri ise yaklaşık 5 metre uzunluğa ulaşıyor.