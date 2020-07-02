Hindistan Savunma Bakanlığı, 5,2 milyar dolarlık silah alımını onayladı!

Hint ordusu için yazılım tanımlı telsizlerin, 1000 kilometre menzile sahip füze sistemlerinin ve "Pinaka" isimli çok namlulu roketatar için mühimmatların satın alınması ve BMP tipi zırhlı araçların modernizasyonuna ilişkin teklifler de kabul edildi. Toplam maliyeti 5,2 milyar doları bulan askeri donanımların 4,1 milyar dolarlık kısmı yerli firmalardan temin edilecek. Öte yandan Hindistan, 36 adet Rafale tipi savaş uçağı için 2016’da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında söz konusu uçaklardan 6’sını bu ay sonu teslim almayı bekliyor. Hindistan’ın bu adımı Çin ile Galwan Vadisi'nde yaşadığı sınır çatışmasının ardından geldi. Hindistan, Çin ile gerilimin tırmandığı doğu Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, obüs ve tank konuşlandırmıştı.

