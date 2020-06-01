Hindistan'da yaşama umudu! Binlerce kilometre yolu böyle geçiyorlar

GÖÇMEN İŞÇİLERİN ZORLU EVE DÖNÜŞ YOLU

CNN’nin haberine göre Hindistan’da göçmeler için şehirlerde hayatta kalmanın bir yolu yok ve salgın nedeniyle ülkedeki geniş demiryolu ağının çoğunlukla kapanmasıyla birçok işçi ailelerinin bulunduğu evlere binlerce kilometre yürümeye karar verdi. Birçoğu başaramadı. Bir olayda, 16 işçi demiryolu raylarında uyurken bir yük treni tarafından ezildi. Yol kenarında yaşanan kazalar nedeniyle pekçok kişi hayatını kaybetti, bazıları ise susuzluk veya açlıktan öldü. Polis tarafından çevrilenler ise ayrılmaya çalıştıkları şehirlere geri gönderildi.