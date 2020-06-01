Hindistan'da yaşama umudu! Binlerce kilometre yolu böyle geçiyorlar
Hindistan'da toplu taşıma araçlarının yasaklanmasının ardından mahsur kalan işçiler binlerce kilometreyi yürüyerek geçmeye çalışırken, 250 işçinin açlık ve susuzluktan yolda öldüğü belirlendi.
Hindistan’da ülkedeki yaklaşık 100 milyon işçi gibi daha iyi bir hayat umuduyla kırsal alandan şehre taşınan Rajesh Chouhan, ülkede 24 Mart’ta karantina ilan edilmesinin ardından iş, yiyecek ve birikimi olmadan bulunduğu yerde mahsur kaldı.
GÖÇMEN İŞÇİLERİN ZORLU EVE DÖNÜŞ YOLU
CNN’nin haberine göre Hindistan’da göçmeler için şehirlerde hayatta kalmanın bir yolu yok ve salgın nedeniyle ülkedeki geniş demiryolu ağının çoğunlukla kapanmasıyla birçok işçi ailelerinin bulunduğu evlere binlerce kilometre yürümeye karar verdi. Birçoğu başaramadı. Bir olayda, 16 işçi demiryolu raylarında uyurken bir yük treni tarafından ezildi. Yol kenarında yaşanan kazalar nedeniyle pekçok kişi hayatını kaybetti, bazıları ise susuzluk veya açlıktan öldü. Polis tarafından çevrilenler ise ayrılmaya çalıştıkları şehirlere geri gönderildi.
26 yaşındaki Chouhan da 12 Mayıs'ta Hindistan'ın sıkı karantina yasalarına meydan okumaya ve Bangalore olarak bilinen Bengaluru'nun teknoloji merkezinden Uttar Pradesh kentinin kuzeyindeki köyüne 2 bin kilometre yürümeye karar verdi. CNN’nin haberine göre Choucan ve arkadaşları çoğu zaman yürüyerek ve aralarda otostop çekerel beş gün içinde 1000 kilometre yol kal etti. Yürümekten bacaklarının şiştiğini ve üzerizde kabarcılıklar olduğunu aktarak Choucan, pes etmedi.
Chouchan ve yola çıktığı 10 arkadaşı, yolun çoğunda otostop çekmeyi umduklarını, ancak polislerin kamyonları kaçak yolcular nedeniyle kontrol ettiklerini ve sürücülerin sahip oldukları bütçenin ötesinde ücret talep ettiklerini söyledi. Göçmen işçiler 10 gün boyunca polis kontrol noktalarından kaçarak, gönüllerinin dağıttığı çay ve bisküvü ile beslenerek, ağrıyan ayaklarla çoğunu yürüdükleri iki bin kilometrelik bir yolculuk yaptıklarını söyledi.
“Bu yolculuğu hayatım boyunca unutabileceğimi sanmıyorum. Her zaman üzüntü ve kaygı anıları taşıyacak” ifadelerini kullanan Chouchan, yolculuk esnasında tren raylarını ve otoyollarını takip ettiklerini söyledi.