Hindistan'daki uçak faciasında mucize kurtuluş!
Hindistan'da yolcu uçağının yerleşim yerine düştüğü kazada 204 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı açıklandı. Yolculardan birinin sağ çıkarıldığı öğrenildi.
Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad-Londra seferini gerçekleştirmek üzere 242 kişiyle havalanan yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra üniversite hosteline düştüğü kazanın bilançosu netleşmeye başladı.
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Ahmedabad polisinden yapılan açıklamada, kazanın ardından olay yerinde 204 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 41 yaralının ise tedavi altında olduğu ifade edildi. Ölü ve yaralıların uçakta ve olay yerinde bulunanlar olduğu aktarıldı.
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Uçak faciasından sağ kurtuldu
Yolculardan Ramesh Vishwaskumar Bucharvada'nın kazadan kurtulduğu, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
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38 yaşındaki Bucharvada'nın uçakta 11A numaralı koltukta oturduğu kaydedildi.
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