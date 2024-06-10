Hira Mağarası'nda kuyruğun ucu bucağı gözükmedi
Hac farizası için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, son Peygamber Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği Mekke-i Mükerreme'deki Nur Dağı'nı da ziyaret ederek Hira Mağarası yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.
Hacı adayları, Peygamber Efendimize ilk vahyin geldiği Hira Mağarasına akın ediyorlar. İlk vahyin geldiği ve Alak suresinin ilk beş Ayet-i Kerimesinin nazil olduğu mübarek mekan mekanda dua ediyorlar.
Sarp ve dik Nur Dağı'nın zirvesinde bulunan Hira Mağarası'nda Müslümanlar duygu dolu anlar yaşıyorlar. Sadece bir kişinin girebileceği kadar dar olan mağarada iki rekat namaz kılabilmek için müminler saatlerce sırada bekliyorlar.
Duaların edildiği, namazların kılındığı Hira Mağarası'nı hac görevini yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan hacı adaylarından, gücü yetenler ziyaret ediyorlar. Güneş sebebiyle öğle saatlerinde çıkılması tavsiye edilmeyen Hira Dağı'na yaşlıların, kalp ve tansiyon hastalarının çıkması hayli zor oluyor. Hazreti Hatice Validemizin her gün Efendimize yemek getirmek için güneşin tepede olduğu zamanlarda geldiği Nur Dağı'na Türk hacıları ancak gece saatlerinde tırmanabiliyorlar.