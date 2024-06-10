Hira Mağarası'nda kuyruğun ucu bucağı gözükmedi

Duaların edildiği, namazların kılındığı Hira Mağarası'nı hac görevini yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan hacı adaylarından, gücü yetenler ziyaret ediyorlar. Güneş sebebiyle öğle saatlerinde çıkılması tavsiye edilmeyen Hira Dağı'na yaşlıların, kalp ve tansiyon hastalarının çıkması hayli zor oluyor. Hazreti Hatice Validemizin her gün Efendimize yemek getirmek için güneşin tepede olduğu zamanlarda geldiği Nur Dağı'na Türk hacıları ancak gece saatlerinde tırmanabiliyorlar.