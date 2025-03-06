Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor

'CUMA NAMAZI SAATİNDE İBADETE AÇILACAK'

Konuyla ilgili bilgiler veren Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekip amiri Ali Çakmak, "Fatih Belediyesi olarak Hırka-i Şerifi vatandaşlarımızın ziyareti öncesinde dezenfekte ve gül suyu çalışması yapmaktayız. Bu Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılsın diye, ziyaretten önce dezenfekte ve gülsuyu çalışması yapmaktayız. Tabii ki önceliğimiz dezenfekte çalışması. Bu akşam tekrar temizilik yapılarak yarın dualarla ibadete açılacak Cuma namazı saatinde. Daha öncesinde kutsal emanetin bulunduğu alan temizlenmişti fakat bu gece yine temizlenecek. Tüm Türkiye'den gelen vatandaşlar rahatlıkla ibadet yapması ve kutsal emaneti ziyaret etmelerinden dolayı Sayın Başkanımız tarafından başlatılan, vatandaşlarımız sağlılklı şekilde ziyaretlerini yapsınlar diye çalışıyoruz" dedi. (DHA)